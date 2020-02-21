Как будет проходить голосование по поправкам к Конституции: обзор прессы

Путин дал интервью ТАСС, которое смонтировали для соцсетей; на подмосковной авиабазе регулярно воровали запчасти от самолетов; долгий сон вредит мозгу и ведет к инсульту.

Об этом пишут все

Сразу в нескольких газетах сегодня рассказывается об интервью главы государства на вопросы обозревателя ТАСС в неформальной обстановке. Это своеобразный проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину». Интервью смонтировано для соцсетей, то есть с ним можно ознакомиться в любой момент, не сходя с дивана. Интервью разбито на эпизоды, которые будут выходить целый месяц три-четыре раза в неделю до 25 марта, а 26 марта появится полная версия целиком. В первом эпизоде интервьюер задал вопрос о здоровье, на что президент ответил традиционным: «Не дождетесь». А и верно…

Вам статья

«Российская газета» сегодня рассказывает, как будет проходить голосование по поправкам к Конституции. Этот процесс сделают максимально удобным и доступным для граждан. Возможность высказать свою позицию будет в самых отдаленных точках страны, а также на рабочих местах – для организации голосования здесь могут создать дополнительные участки. Ключевой технологией станет система «Мобильный избиратель», хорошо зарекомендовавшая себя на президентских выборах. Чтобы дойти до каждого избирателя будут задействованы вертолеты, катера и другие ТС. Не увернешься.

Напишут же такое

Кстати, о Конституции. Еще вы прочтете в главной газете страны о том, как двое злоумышленников почти месяц незаконно проникали на подмосковную авиабазу и воровали запчасти от гражданских самолетов – их добычей стали приборы и блоки управления от пассажирских самолетов Як-42 и Ту-154. Читая об этом, я уж было подумал, что нашлись умники, которые запланировали сделать самолет, чтобы улететь отсюда к чертовой матери! Но, оказалось, что воры эти запчасти просто тупо продавали, не понимая ценности украденного. Но с другой стороны кто-то ведь эти запчасти покупал. Наверное, для того, чтобы сделать самолет и улететь на нем. Куда, я уже сказал.

Также в номере

И еще одна заметка, мимо которой не могу пройти. Китайские ученые сделали неожиданное заключение: большое количество сна вредит нашему мозгу. В исследовании, которое длилось шесть лет, участвовали 32 тысячи добровольцев, у которых не было серьезных проблем со здоровьем. Средний возраст – 62 года. За это время свыше полутора тысяч человек перенесли инсульт. И это были именно «сони». У тех, кто регулярно спал днем более 90 минут, риск инсульта возрастал на 25 процентов. В среднем частота сердечно-сосудистых проблем у поклонников сна оказалась на 85 процентов выше, чем у тех, кто «не злоупотреблял» сном. Подробности прочтите сами, а то, что я успел сказать, намотайте на ус.

На посошок

И вот я думаю, о чем же напоследок? О том, как пошутил президент страны, выступая перед сотрудниками ФСБ? (Микрофон зафонил, а Владимир Владимирович пошутил: «Испугались?». Жаль, не написано, засмеялись ли присутствовавшие. Но, думаю, нет. Действительно ведь страшно.).

Расскажу, пожалуй, о том, как некая пассажирка умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов. Об этом в «Панораме». То есть ей выходить из самолета, хвать, а поясной сумки нет. Она в полицию, и полицейские обратили внимание на другую пассажирку, которая с трудом передвигалась, мол, ноги болят, отсидела в самолете. А оказалось, ее кроссовки набиты пачками долларов. «Свинтила» у соседки во время полета. Нет, чтобы, например, в бюстгальтер запрятать, да? Как-то проще объяснять. Ну, в общем, все у меня.