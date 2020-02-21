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21февраля
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сегодня, 09:08 3

Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев

Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев
Фото: instagram.com/blg_sud

Указом президента России № 142 от 20 февраля председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев. Информация об этом появилась в Инстаграме Благовещенского городского суда.

Олег Васильев родился в 1973 году в Бурятской АССР. В 1999 году окончил Амурский государственный университет по специальности юриспруденция. Трудовая деятельность в судебных органах началась в 2000 году с должности помощника председателя Амурского областного суда. В 2001 году назначен судьей Благовещенского городского суда, в 2006 году – судьей Амурского областного суда. С 2009 года занимал должность заместителя председателя Амурского областного суда.

Кандидат юридических наук. Женат, воспитывает сына.

О том, что в Амурском областном суде сменится председатель, Амур.инфо сообщало в ноябре 2019 года. Отмечалось, что на должность председателя претендуют два кандидата: Олег Васильев и зампред суда Еврейской автономной области Игорь Гавриков. Позже стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей выбрала в качестве председателя Амурского областного суда Олега Васильева.

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#суды

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    25 минут назад

    Внезапно как!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    15 минут назад

    Мои поздравления!

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    Позитивное лицо.

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