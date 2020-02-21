В Благовещенске водителей массово проверят на опьянение

В Благовещенске и Благовещенском районе с 21 февраля по 1 марта проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». В его рамках 21 февраля полицейские проведут массовые проверки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В ходе массовых проверок 21 февраля инспекторы ДПС будут останавливать максимальное количество проезжающих машин. Краткая беседа с водителем покажет, имеются ли признаки опьянения. Если данные признаки отсутствуют, водитель продолжит движение.

При их наличии сотрудники Госавтоинспекции принимают решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, цели мероприятия следующие: предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспорта водителями, находящимися в состоянии опьянения.