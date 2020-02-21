В Китае зафиксировано повторное заражение коронавирусом после излечения

В Китае обнаружили заражение коронавирусом у пациентов, которые ранее вылечились от недуга. Соответствующее заявление сделал глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин.

Специалист отметил, что у нескольких выписанных пациентов с дважды отрицательным тестом анализ на коронавирус показал положительный результат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Пекинские новости».

Таким образом, врачи сделали вывод, что в данный момент существует несовершенство тестирования на COVID-19, и некоторые люди, заражённые этим вирусом, получили отрицательные результаты. В данный момент медики ищут этому причины. Одной из них может быть особенность конкретного организма, который не реагирует симптомами на заражение коронавирусом.