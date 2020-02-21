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21февраля
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Выбор читателей за 20 февраля

Выбор читателей за 20 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 20 февраля.

В Приамурье двух водителей, возивших в КНР сою, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во вторник, 18 февраля, в Амурскую областную инфекционную больницу госпитализировали двух водителей из Пояркова. По информации Амур.инфо, мужчины возили в Китай сою.

Пока до минус 35: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

21 февраля в Амурской области ночью будет малооблачно. Днем небольшая облачность, без существенных осадков.

Закрытая граница с Хэйхэ стала проблемой для строительной отрасли Амурской области

Амурская область столкнулась с острой нехваткой рабочих рук. Через границу в Благовещенск в связи с эпидемией коронавируса не могут въехать граждане КНР, получившие квоту на трудовую деятельность в России. Особенно от карантина страдают строительные организации.

На благовещенку накинулась стая собак

Жительница Благовещенска Екатерина рассказала, что на нее напала стая из 5-6 собак. Это произошло 19 февраля около 9 часов утра в районе базы «Бакалея» на Новотроицком шоссе. На счастье женщины, пострадал только ее пуховик.

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#Обзор #интернет #СМИ

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