Государственная дума приняла закон о маткапитале на первого ребенка

Госдума 20 февраля приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина. Закон продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией

466 тысяч 617 рублей будут выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тысяч 617 рублей.

Сокращается и срок выдачи сертификата — с 15 до 5 дней. За счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней.

Право на получение маткапитала на первого ребенка теперь распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей также получат капитал, сообщают «Известия».

В январе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания российского лидера.

В России с 2007 года действует госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала. До 2016 года выплата ежегодно индексировалась. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.