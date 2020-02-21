Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:38 0

Государственная дума приняла закон о маткапитале на первого ребенка

Государственная дума приняла закон о маткапитале на первого ребенка

Госдума 20 февраля приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина. Закон продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией

466 тысяч 617 рублей будут выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тысяч 617 рублей.

Сокращается и срок выдачи сертификата — с 15 до 5 дней. За счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней.

Право на получение маткапитала на первого ребенка теперь распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей также получат капитал, сообщают «Известия».

В январе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания российского лидера.

В России с 2007 года действует госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала. До 2016 года выплата ежегодно индексировалась. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

Просмотров всего: 506

#закон

распечатать


Общество

Амурский областной суд направил дело Вячеслава Золотарева на новое рассмотрение
Общество 11

Сотрудники амурского Россельхознадзора раздавили 25 килограммов свежих груш
Общество 1

В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм-одноневок
Общество

Госдума собирается запретить отключение коммунальных услуг у должников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь