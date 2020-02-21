Почти три миллиарда рублей направят на амурское здравоохранение

В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 2 миллиарда 94 миллиона рублей. На реализацию регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» область потратит почти 700 миллионов.

Большая часть денег пойдет на замену 26 аварийных ФАПов в 13-ти районах области. Фельдшерско-акушерские пункты будут совмещены с жилым помещением для медицинского работника.

«В настоящее время министерством здравоохранения совместно с ГКУ АО “Строитель” подготовлены и согласованы техническое задание и планировка здания и набора площадей на модульные фельдшерско-акушерские пункты с жилым помещением для медицинского работника. Предварительно в план-график внесено проведение аукциона на поставку, монтаж, установку и пусконаладочные работы модульных фельдшерско-акушерских пунктов с жилыми помещениями для медицинских работников», – рассказала Евгения Жарновникова.

Губернатор Василий Орлов заметил, что для бесперебойного процесса возведения ФАПов, а также учитывая масштабы разворачивающихся работ, необходимо иметь четкий план всех действий:

«Нам надо точно знать все сроки: когда проводятся аукционы, когда стартует строительство и монтаж, когда мы будем вводить их в эксплуатацию. В дорожной карте нужно прописать все основные элементы: и этапы возведения, и оснащение, и кадровые решения», – сказал глава региона.

Как сообщила министр, ожидаемая дата начала возведения фельдшерско-акушерских пунктов – апрель-май 2020 года. Они появятся до конца года в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек.

Что касается более мелких сел и деревень, где численность жителей не превышает 100 человек, то для организации медицинской помощи их населению будет приобретено 16 мобильных медицинских комплексов.

Руководитель минздрава также подробно рассказала о промежуточных итогах выполнения поручений губернатора, данных по итогам рабочей поездки в Зею, Магдагачинский и Зейский районы.

Минздрав принял решение в 2020 году изготовить проектно-сметную документацию, а в 2021 году провести капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Черняево. Объект будет включен в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области»

Еще одно поручение касалось организации оказания медицинской помощи врачами узких специальностей жителям населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к Байкало-Амурской магистрали, с использованием специализированного медицинского передвижного железнодорожного вагона.

«В первых числах марта будет организована встреча с руководством железной дороги для формирования плана-графика движения передвижного железнодорожного вагона», – сообщила Евгения Жарновникова.

Кроме того, министр доложила о работе по обеспечению 100-процентного охвата флюорографическим обследованием населения поселка Верхнезейск.

Губернатор распорядился приобрести автомобиль скорой медицинской помощи для участковой больницы поселка Сиваки в кратчайшие сроки, не дожидаясь централизованных закупок, сообщается на сайте Амурского правительства.