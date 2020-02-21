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сегодня, 07:41 7

Почти три миллиарда рублей направят на амурское здравоохранение

Почти три миллиарда рублей направят на амурское здравоохранение
Фото: www.amurobl.ru

В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 2 миллиарда 94 миллиона рублей. На реализацию регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» область потратит почти 700 миллионов.

Большая часть денег пойдет на замену 26 аварийных ФАПов в 13-ти районах области. Фельдшерско-акушерские пункты будут совмещены с жилым помещением для медицинского работника.

«В настоящее время министерством здравоохранения совместно с ГКУ АО “Строитель” подготовлены и согласованы техническое задание и планировка здания и набора площадей на модульные фельдшерско-акушерские пункты с жилым помещением для медицинского работника. Предварительно в план-график внесено проведение аукциона на поставку, монтаж, установку и пусконаладочные работы модульных фельдшерско-акушерских пунктов с жилыми помещениями для медицинских работников», – рассказала Евгения Жарновникова.

Губернатор Василий Орлов заметил, что для бесперебойного процесса возведения ФАПов, а также учитывая масштабы разворачивающихся работ, необходимо иметь четкий план всех действий:

«Нам надо точно знать все сроки: когда проводятся аукционы, когда стартует строительство и монтаж, когда мы будем вводить их в эксплуатацию. В дорожной карте нужно прописать все основные элементы: и этапы возведения, и оснащение, и кадровые решения», – сказал глава региона.

Как сообщила министр, ожидаемая дата начала возведения фельдшерско-акушерских пунктов – апрель-май 2020 года. Они появятся до конца года в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек.

Что касается более мелких сел и деревень, где численность жителей не превышает 100 человек, то для организации медицинской помощи их населению будет приобретено 16 мобильных медицинских комплексов.

Руководитель минздрава также подробно рассказала о промежуточных итогах выполнения поручений губернатора, данных по итогам рабочей поездки в Зею, Магдагачинский и Зейский районы.

Минздрав принял решение в 2020 году изготовить проектно-сметную документацию, а в 2021 году провести капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Черняево. Объект будет включен в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области»

Еще одно поручение касалось организации оказания медицинской помощи врачами узких специальностей жителям населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к Байкало-Амурской магистрали, с использованием специализированного медицинского передвижного железнодорожного вагона.

«В первых числах марта будет организована встреча с руководством железной дороги для формирования плана-графика движения передвижного железнодорожного вагона», – сообщила Евгения Жарновникова.

Кроме того, министр доложила о работе по обеспечению 100-процентного охвата флюорографическим обследованием населения поселка Верхнезейск.

Губернатор распорядился приобрести автомобиль скорой медицинской помощи для участковой больницы поселка Сиваки в кратчайшие сроки, не дожидаясь централизованных закупок, сообщается на сайте Амурского правительства.

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#Зея #медицина

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    АИ, три миллиона... Не маловато будет?

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Почти три миллиона рублей направят на амурское здравоохранение


    Kadet_84

    АИ, три миллиона... Не маловато будет?



    В самый раз

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    kidman

    Почти три миллиона рублей направят на амурское здравоохранение


    Kadet_84

    АИ, три миллиона... Не маловато будет?



    В самый раз



    Это я к тому, что суммы в названии статьи и самой статье разнятся...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Kadet_84

    kidman

    Почти три миллиона рублей направят на амурское здравоохранение


    Kadet_84

    АИ, три миллиона... Не маловато будет?



    В самый раз



    Это я к тому, что суммы в названии статьи и самой статье разнятся...



    3 миллиарда на всю программу в России и из них 3 млн на Амурскую обл вполне похоже на правду.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Noir

    Kadet_84

    kidman

    Почти три миллиона рублей направят на амурское здравоохранение


    Kadet_84

    АИ, три миллиона... Не маловато будет?



    В самый раз



    Это я к тому, что суммы в названии статьи и самой статье разнятся...



    3 миллиарда на всю программу в России и из них 3 млн на Амурскую обл вполне похоже на правду.



    "... Большая часть денег пойдет на замену 26 аварийных ФАПов в 13-ти районах области...", Вы считаете, что три миллиона (почти) и то, большая часть, хватит на замену 26 аварийных ФАПов??? Эта сумма едва хватит на приобретение однушки в городе в отдалённом районе и то, в черновом варианте... Ещё момент. Если на реализацию регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» область потратит почти 700 миллионов, то, как ОБЩАЯ сумма может быть 3(!) млн. рублей???

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    3 миллиарда... Это ж сколько можно будет на эти деньги закрыть оптимизировать медицинских заведений...

    Или тренд поменялся?

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    а сколько дойдет интересно? не по бумагам, а фактически

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