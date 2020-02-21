Гороскоп 21 февраля: к Скорпионам придут за помощью, Тельцам стоит поговорить с детьми

Восход Солнца: 07:30

Заход Солнца: 17:56

Солнце в Рыбах.

Овен. Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, покупок. Благодаря покровительству Меркурия финансовое положение может несколько улучшиться. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни, что затруднит реализацию намеченных на день планов.

Телец. Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, крупными проблемами. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Уделите больше внимания детям.

Близнецы. Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых Вы полностью разбираетесь. Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Стремление к экстравагантности женщин-Близнецов повлечет за собой неприятности.

Рак. День благоприятный для общения с близкими людьми, которые будут восхищаться вашими достоинствами. Не исключено бурное развитие новой романтической связи. Вторую половину дня проведите с любимым человеком. Во избежание недоразумений рекомендуется смирить гордыню, бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания.

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Лев. Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как Вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий — большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Дева. День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Возникшие проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

Весы. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение. Избегайте любовных приключений: Вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий.

Скорпион. День отмечен возрастанием жизненных сил. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди. Многие обратятся к Вам за помощью для исцеления души и тела. Откройте свои сердца навстречу радости и любви.

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Стрелец. День испытаний. Крайне неблагоприятный день, связанный с травлей, охотой, преследованием, столкновениями. Он проверит Вас на устойчивость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Во второй половине дня полезно уединение, отказ от активных действий. Лучше занять выжидательную позицию и пораньше лечь спать.

Козерог. Благоприятный день. Возрастет удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятно улучшение финансового положения. Сегодня Вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Следует подумать об отдыхе и путешествиях.

Водолей. У вас накопилось много домашних дел, но откажитесь от домашней работы в первой половине дня. Посвятите день прогулкам и небольшим путешествиям или займитесь самообразованием. Не делайте окончательных выводов. Окружите любовью и вниманием свою «половину»,то же самое Вы получите в ответ.

Рыбы. День благоприятен для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Для женщин-Рыб вероятны новые знакомства. Звезды рекомендуют держать свои эмоции под контролем — в любовных отношениях наступает кризисный период. Мужчинам-Рыбам следует больше уделить внимания близким людям, ведь им так не хватает нежности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев