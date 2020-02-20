Мама умершего от рака Вадима Ваяйя: почему приходится унижаться и просить денег на лечение

«Он всегда был веселый, позитивный, спокойный мальчик, его все таким и запомнили. Когда все произошло, он долго молчал, старался меня не беспокоить. Вообще, я его растила одна и с рождения за него боролась. Он родился 1 килограмм 570 граммов в 31 неделю, маленький очень, недоношенный», – говорит мама Вадима.

Весной 2018 года Вадим проходил медобследование. После медкомиссии его отправили к гастроэнтерологу. «Врач нащупала у него какое-то образование. Положили в детскую областную больницу и там нашли опухоль. Анализ на онкомаркеры выявил завышенные показатели. Нам сразу предложили ехать в Москву в Центр имени Рогачева. Эта опухоль сына не беспокоила, она не болела», – вспоминает Галина.

Семья вынуждена была несколько раз объявлять сбор денег.

«28 декабря в преддверии нового года я ездила с этими прошениями на разные крупные предприятия и просила: «Помогите, нам надо было быстро деньги собрать». И мы за три дня собрали тогда около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Знаете, я не привыкла обращаться к кому-то, я не люблю никогда просить, потому что привыкла сама бороться. Для меня это было как попрошайничество. А когда деньги начали поступать на счет, мы с Вадимом вместе ревели», – не сдерживая слез, рассказывает Галина.

В программе она объясняет, почему им пришлось ехать на лечение в Южную Корею. Сейчас женщина воспитывает троих детей. Младшим сестрам-двойняшкам – 3 годика.

«Ощущение у меня сейчас такое, что он есть. Я не знаю его номера телефона. Я пока не ищу его глазами, но есть ощущение какой-то теплоты рядом, не знаю…» – признается мама Вадима.