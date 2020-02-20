Школьники Циолковского стали лучшими призывниками Амурской области

В Новоивановской школе Свободненского района завершилась областная военно-патриотическая профильная смена «Призывники Амура – 2020». Свои навыки в обращении с оружием, спортивную подготовку, знание истории и творческие способности демонстрировали 150 участников.

По итогам смены главные трофеи в общекомандном зачете достались представителям Свободненского района.

Первое место завоевали воспитанники военно-патриотического клуба «Космодром Восточный» спортивной школы ЗАТО Циолковский, серебро досталось ВПК им. Героя Советского Союза Н.М. Распоповой «Соколы России» школы села Черновка, замыкает тройку лидеров ВПК «Варяг» Новоивановской школы.

Наиболее зрелищная часть программы прошла 15 февраля. В этот день школьники брали штурмом снежную крепость. Эта часть программы оценивалась отдельно. В ней первое место заняли воспитанники ВПК «Амур» Нижнебузулинской школы (Свободненский район), второе – ВПК «Молодая Гвардия» школы города Зея, третье – ВПК «Космодром Восточный» спортивной школы ЗАТО Циолковский.

Военно-патриотическая профильная смена «Призывники Амура – 2020» проходила в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Традиционно участники демонстрировали огневую подготовку, комплексно-силовые упражнения, элементы соревнований по комплексу ГТО, знания истории Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.