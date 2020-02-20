Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:09 0

Житель Архаринского района осужден за непреднамеренное убийство

Житель Архаринского района осужден за непреднамеренное убийство
Фото: pixabay.com

Архаринский районный суд признал виновным местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления .

Установлено, что в сентябре 2019 года осужденный употреблял спиртные напитки в компании шестерых мужчин во дворе дачного дома. В это время между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого осужденный несколько раз ударил потерпевшего по голове кулаками.

После того как избитый упал на землю, мужчина попытался оказать потерпевшему медицинскую помощь, делая ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но, несмотря на это, потерпевший скончался на месте преступления.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 180

#происшествия #суды

распечатать


Общество 1

Жителям Благовещенска предлагают купить липовые трансформаторы
В России и мире

Родные 19-летней девушке, умершей после родов: ее довели в больнице
Общество

Амурский областной суд направил дело Вячеслава Золотарева на новое рассмотрение
Происшествия 2

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь