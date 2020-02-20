Житель Архаринского района осужден за непреднамеренное убийство

Архаринский районный суд признал виновным местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления .

Установлено, что в сентябре 2019 года осужденный употреблял спиртные напитки в компании шестерых мужчин во дворе дачного дома. В это время между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого осужденный несколько раз ударил потерпевшего по голове кулаками.

После того как избитый упал на землю, мужчина попытался оказать потерпевшему медицинскую помощь, делая ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но, несмотря на это, потерпевший скончался на месте преступления.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.