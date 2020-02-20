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20февраля
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Родителей амурских выпускников приглашают сдать ЕГЭ по истории

Родителей амурских выпускников приглашают сдать ЕГЭ по истории
Фото: www.amurobl.ru

С 26 по 29 февраля в Приамурье пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру тестирования: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен предоставят всем желающим: чиновникам, депутатам, представителям общественности и журналистам.

В этом году акция посвящена Году памяти и славы. «Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить общественность с экзаменационной процедурой», – пояснила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Во время пробного ЕГЭ участники тестирования увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Проверка знаний пройдет в сокращенном формате. Процедура займет всего 30 минут, а не 3-4 часа, как у выпускников.

После пробного экзамена состоится круглый стол, на котором подведут итоги экзамена и разберут часто встречающиеся ошибки. Кроме этого, представители министерства образования и науки Амурской области и Амурского областного института развития образования ответят на вопросы родителей, сообщает правительство Амурской области.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2020 году проходит в четвертый раз. Свои знания по истории, за время проведения мероприятия, родители проверят впервые.

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#образование

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