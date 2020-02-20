Жителям Благовещенска предлагают купить липовые трансформаторы

Мошенники под видом сотрудников Дальневосточной энергетической компании предлагают благовещенцам купить «трансформаторы». Неизвестные ходят по квартирам, представляются энергетиками и рекомендуют приобрести устройства, которые якобы помогут защитить оборудование от скачков напряжения.

Энергокомпании известно уже о двух случаях покупки горожанами такого сомнительного оборудования по цене 14 тысяч рублей каждый.

Энергетики обращают внимание граждан, что сотрудники оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам потребителей. Самостоятельно работники энергокомпании по подъездам не ходят и продукцию не предлагают.

Заявка на оказание платных услуг подается потребителем по телефонам, указанным в квитанциях: 8-800-100-3-777 (единый контакт-центр), в официальной рекламной продукции ПАО «ДЭК»: (4162) 398-107, 398-115 либо непосредственно в клиентском офисе. Если клиент не делал такой заявки, энергетики рекомендуют прекратить общение с таким «продавцом» и вызвать полицию.

Плановые обходы агенты по сбыту электроэнергии проводят только для проверки технического состояния счетчиков, снятия контрольных показаний. Такие услуги оказываются бесплатно.

Специалист энергокомпании должен предъявить служебное удостоверение сотрудника филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» с синей печатью и указанием фамилии, имени, отчества и должности, сообщает Дальневосточная энергетическая компания.