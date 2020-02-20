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20февраля
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сегодня, 18:46 0

Количество заболевших коронавирусом в китайском Хэйхэ сократилось

Количество заболевших коронавирусом в китайском Хэйхэ сократилось
Фото: Народное правительство Хэйхэ

В городском округе Хэйхэ трое заболевших коронавирусом выздоровели и 19 февраля выписались из больницы. Таким образом, количество заболевших в Хэйхэ сократилось с 14 до 11 человек. Медики наблюдают за 105 гражданами, которые находились в тесном контакте с заболевшими.

Тем не менее в провинции Хэйлунцзян количество заболевших пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 6 случаев и составило 476 человек. 123 заболевших выздоровели и выписаны из больниц, сообщает biang.ru.

В тяжелом состоянии находится 70 больных. Зарегистрировано 12 летальных исходов. Заболевание подозревается еще у 23 человек.

Медики также оставили под наблюдением 15 574 человека, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Всего с симптомами, похожими на заболевание, в больницы провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки обращалось 2 240 человек.

Всего по Китаю, по данным на 20 февраля 9:34 по пекинскому времени, насчитывалось 74 675 заболевших коронавирусом нового вида. Заболевание подозревается у 5 248 человек. 16 174 человека вылечились, 2 121 скончался от заболевания.

Больше всего заболевших – 62 031 – в эпицентре вспышки коронавируса, провинции Хубэй.

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#Китай #коронавирус в Китае

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