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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: студенческий конкурс педагогического мастерства

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: студенческий конкурс педагогического мастерства

21 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится разговор о 20 -м конкурсе педагогического мастерства среди студентов. В студию придут проректор по дополнительному образованию БГПУ, кандидат педагогических наук Ольга Селезнёва и координатор конкурса Марина Воронина.

Эфир проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ #Эхо Москвы

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