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В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.

Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней.

Россельхознадзор принял новые меры, чтобы исключить занос как коронавируса, так и АЧС из Китая в РФ. С конца января в страну не пускают посылки с подконтрольными товарами «для личного пользования физическими лицами», сказано в письме службы, направленном в свои территориальные подразделения. Речь о животноводческой продукции, в первую очередь о мясных изделиях. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Кроме того, в Сети можно купить, например, острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину.

Также Россельхознадзор обязал сотрудников на местах не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Ранее в службе поясняли «Известиям», что с начала года усилили меры контроля за прибывающими из стран Юго-Восточной Азии. Багаж пассажиров и их ручную кладь проверяли в 100 % случаев. Однако если раньше термически обработанная продукция, а также товары в заводской упаковке были разрешены, то сейчас и они под запретом.

В амурском управлении Россельхознадзора сообщили, что эту информацию не комментируют.

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#коронавирус в Китае #торговля

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