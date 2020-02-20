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сегодня, 17:53 0

В Благовещенске построят школу и водовод

В Благовещенске построят школу и водовод
Фото: www.admblag.ru

Правительство Амурской области привлекло средства из федерального бюджета на строительство водовода и школы в Благовещенске. В 2020 году на реализацию нацпроектов областной центр получит на 481 миллион рублей больше, чем в 2019 году, — столице региона из федерального и областного бюджетов выделят 1,32 миллиарда рублей.

Новый водовод планируют возвести от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города.

Кроме этого, средства будут направлены строительство современной школы на 1 500 мест в 406-м квартале. Новое учреждение образования позволит решить проблему загрузки четырёх переполненных школ в микрорайоне.

Подготовительная работа по обоим проектам велась несколько лет. Их строительство начнется в ближайшее время, сообщает администрация Благовещенска.

Всего в 2020 году Благовещенск участвует в пяти региональных проектах Амурской области в рамках четырех национальных проектов России.

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#ЖКХ #строительство #школа

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