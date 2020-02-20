Родные 19-летней девушке, умершей после родов: ее довели в больнице

Родственники погибшей после родов 19-летней девушки рассказали свою версию событий. Молодая мама умерла в Национальном госпитале в Бишкеке 17 февраля.

Девушка скончалась спустя три месяца после родов. По статье 152 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК Киргизии было начато досудебное производство.

Девушка родила двойню в Иссык-Кульском областном роддоме – это мальчик и девочка. 19 февраля роженица была похоронена в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Ее родные обвиняют в ее смерти врачей. Брат мужа девушки рассказал, что семья несколько раз спрашивала у врачей, не будет ли ей трудно рожать двойню в свои первые роды. Однако медики отказывались делать кесарево сечение, сообщает «Рен ТВ».

«Кроме того, во время родов стало понятно, что один из малышей находится в неправильном положении. Учитывая еще и это, они могли бы сделать ей операцию. Мы думаем, что в каракольской больнице ее довели до такого состояния. Там она подцепила инфекцию, и ее состояние ухудшилось», – рассказал родственник.

С его слов, также врачи сказали, что у роженицы были больные почки, хотя во время беременности ее ничего не беспокоило – лишь за три дня до родов она плохо себя почувствовала, и ее отвезли в роддом. Теперь семья решает, что делать дальше.

В свою очередь, пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова сообщила, что пациентка поступила в больницу Бишкека в очень тяжелом состоянии 6 февраля.

«Ее доставили в Национальный госпиталь в очень тяжелом состоянии силами санитарной авиации, через 25 дней после родов. По ее прибытии был созван консилиум. Она находилась под наблюдением соответствующих специалистов», – сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что была проведена экспертиза, результаты которой будут готовы в течение трех месяцев.