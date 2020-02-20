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сегодня, 17:59 0

В Приамурье собираются узаконить новый способ голосования на выборах в заксобрание

В Приамурье собираются узаконить новый способ голосования на выборах в заксобрание
Фото: Амур.инфо

В Амурской области собираются внести изменения в закон «О выборах депутатов Законодательного собрания Амурской области». Если нынешние народные избранники проголосуют за, то для избирателей будет введен механизм голосования не по месту регистрации.

«Так, избирателю предоставляется возможность включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления, порядок обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Данный механизм применяется вместо досрочного голосования (в помещении избирательной комиссии), открепительных удостоверений и не распространяется на правоотношения, связанные с проведением дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Амурской области седьмого созыва», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Выборы депутатов заксобрания восьмого созыва в Амурской области пройдут в 2021 году. И если изменения в закон будут приняты, то для участия в выборах не по месту прописки, а по месту нахождения, нужно будет подать соответствующее заявление.

Так было, к примеру, на последних выборах губернатора. Заявления подавались с помощью портала госуслуг, территориальных избирательных комиссий и многофункциональных центров.

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#выборы #заксобрание

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