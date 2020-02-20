Для детской горбольницы Благовещенска купили ЛОР-комбайны за три миллиона рублей

Юных пациентов детской городской клинической больницы Благовещенска обследуют на новейшем медицинском оборудовании. Медицинское учреждение купили три ЛОР-комбайна благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

На покупку современного оборудования в детскую больницу Благовещенска потратили более 3 миллионов рублей. Многофункциональная аппаратура удобна тем, что объединяет все необходимые инструменты ЛОР-врача в едином блоке.

Благодаря ЛОР-комбайнам у врачей снизилась нагрузка и увеличилась точность диагностики при обследовании патологий горла, носа и заболеваний уха у детей и взрослых. Он позволяет проводить внутреннее обследование (видеоэндоскопию) ЛОР-органов с помощью цифрового видеоотоскопа или видеоларингоскопа. Картинки закладываются в память компьютера, а это дает возможность сравнить изображения. Таким образом, пациент может сам убедиться в эффективности лечения.

Кроме эндоскопии комбайн позволяет применить и другие методы диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. Например, при гайморите с помощью такого аппарата удобно проводить промывание гайморовых пазух. Насадка-распылитель, в свою очередь, позволяет проводить орошение носа или уха антибактериальными, антисептическими и другими препаратами.

ЛОР-комбайн включает в себя: ЛОР-эндоскопы, систему отсоса воздуха и воды, компрессор для подачи сжатого воздуха и воды, раковину для отвода воды, распылитель лекарственных средств, цифровую видеокамеру и автоматическое кресло пациента.

Это не единственное оборудование, приобретённое в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году в ходе него закупили эндовидеоскопический и ангиографический комплексы, которые применяются как для диагностики, так и для лечения больных. Среди нового оборудования – комплекс УЗИ экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии.

В прошлом году было выделено более 1 миллиарда рублей на нацпроект «Здравоохранение» в Приамурье. На эти средства переоснащен региональный сосудистый центр, приобретено современное медицинское оборудование для онкодиспансера, современные лекарственные препараты для химиотерапии. Эти средства также были потрачены на санавацию и единый цифровой контур.

В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут отремонтированы семь детских поликлиник в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Также планируется замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии.

В 2020 году все 9 детских поликлиник области перейдут на формат работы «Бережливая поликлиника». Кроме этого, дан старт проектам «Мобильная стоматология» и «Мобильные пункты вакцинации», сообщает областное правительство.