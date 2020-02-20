Большинство читателей Амур.инфо выступили против контроля банковских карт налоговиками

На вопрос «Как вы относитесь к тому, что переводы на банковские карты будет отслеживать налоговая?» всего ответили 1 070 человек. Большинство проголосовавших – 41,7 % (446 человек), высказались против. Они считают, что «государство сначала должно обеспечить достойный уровень жизни населения».

Вторым по популярности ответом стал вариант: «Против, считаю это переходом всех границ и вторжением в личное пространство». Так считают 435 человек, это 40,7 %. 55 человек также не поддержали инициативу и предположили, что люди «все равно найдут способ обойти закон». Подобной точки зрения придерживаются 5,1 %.

Остальные читатели Амур.инфо проголосовали «за». 48 человек, или 4,5 %, проголосовавших выбрали вариант «все должны платить налоги / все должны быть равны перед законом». 40 человек посчитали, что нововведения помогут вывести из тени предпринимателей-нелегалов (3,7 %). 4 человека – 0,4 % – посчитали, что «это положительно скажется на бюджете».

Равнодушно отнеслись к нововведению отнеслись 38 человек (3,6 %).

Другой вариант предложили четверо проголосовавших (0,4 %). «Надо-не надо. Будут блокировать счета "на всякий случай". А ты потом ходи-разбирайся», – высказался один из читателей.

«Не все работодатели оформляют сотрудников с полностью белой зп. Пусть правительство решает, как работодателю – не в ущерб себе – показывать весь доход сотрудников, причем достойный доход! Отсюда ежегодная индексация дохода. А не как сейчас, поднимают официальную часть зп в соответствии с прожиточным минимумом, в общий доход годами остаётся прежним, никакой стимуляции труда», – написал другой.

«Должна быть карта для бизнеса, ее и нужно отслеживать. Все другие перечисления – это личное дело каждого», – считает еще один проголосовавший.

«Оборзели вконец», – в двух словах высказался еще один читатель.