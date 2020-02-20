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20февраля
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сегодня, 17:13 0

Амурский областной суд направил дело Вячеслава Золотарева на новое рассмотрение

Амурский областной суд направил дело Вячеслава Золотарева на новое рассмотрение

20 февраля в Амурском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Вячеслава Золотарева. Владелец чигиринского приюта для животных, где в январе прошлого года были обнаружены десятки трупов собак, просил смягчить ему наказание, вынесенное ранее Благовещенским районным судом.

По итогам рассмотрения апелляции, областной суд отменил прежнее решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, то есть в Благовещенский районный суд. Новое рассмотрение должно быть назначено в течение месяца, рассматривать дело будет новый судейский состав, сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд может смягчить наказание либо опять вынести то же самое решение, что и прежде. То есть оставить тот же срок заключения, просто устранив какие-то процессуальные недостатки по делу», – прокомментировали в суде.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года владельца чигиринского приюта «Дружок» признали виновным в гибели 32 собак и назначили наказание – 3 года колонии-поселения.

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#закон #происшествия #суды

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