Амурский областной суд направил дело Вячеслава Золотарева на новое рассмотрение

По итогам рассмотрения апелляции, областной суд отменил прежнее решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, то есть в Благовещенский районный суд. Новое рассмотрение должно быть назначено в течение месяца, рассматривать дело будет новый судейский состав, сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд может смягчить наказание либо опять вынести то же самое решение, что и прежде. То есть оставить тот же срок заключения, просто устранив какие-то процессуальные недостатки по делу», – прокомментировали в суде.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года владельца чигиринского приюта «Дружок» признали виновным в гибели 32 собак и назначили наказание – 3 года колонии-поселения.