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сегодня, 16:52 1

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Фото: amur.sledcom.ru

Следственный отдел по Благовещенску разыскивает мужчину неславянской внешности. Его подозревают в тяжком преступлении. Что именно совершил разыскиваемый, не уточняется.

Приметы мужчины: нормального телосложения, среднего роста, возраст 20-30 лет, волосы короткие темные, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого или о его местонахождении, просят обратиться в следственные органы или в полицию. Телефоны: (4162) 52-14-34, 8-924-744-00-20, 102.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    10 минут назад

    собаку пнул?

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