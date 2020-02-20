В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Следственный отдел по Благовещенску разыскивает мужчину неславянской внешности. Его подозревают в тяжком преступлении. Что именно совершил разыскиваемый, не уточняется.
Приметы мужчины: нормального телосложения, среднего роста, возраст 20-30 лет, волосы короткие темные, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.
Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого или о его местонахождении, просят обратиться в следственные органы или в полицию. Телефоны: (4162) 52-14-34, 8-924-744-00-20, 102.
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