Стрелок, расстрелявший в Германии людей, оставил видео и записку

В Германии мужчина расстрелял 10 человек в кальянной Ханау, а затем покончил с собой. Полицейские нашли в его квартире письменное признание в убийствах и видеобращение.

Как сообщает «360», перед самоубийством стрелок написал признание и записал видеообращение. В своем письме он заявил, что «некоторые народы должны быть уничтожены». Других подробностей признания издание Bild не привело.

Вечером 19 февраля мужчина открыл огонь по людям в кальянном баре «Полночь» в центре Ханау. Его жертвами стали пять посетителей заведения. Погибли четыре молодых человека и женщина.

Второе нападение произошло в двух километрах от первой кальянной в районе Кессельштадт. Там убийца снова начал палить по людям. Преступник застрелил восемь человек и тяжело ранил пятерых. После этого его нашли мертвым в квартире. Как отмечала полиция, не было никаких доказательств, что убийства совершал кто-то, помимо этого мужчины.

Правоохранители пока задержали отца нападавшего. В машине мужчины нашли патроны, а у него самого был охотничий билет.