Владелица Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

В рейтинге самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук поднялась со второго места на первое. Ранее титул самой богатой женщины России носила Елена Батурина, которая опустилась на второе место.

Как сообщает Forbs, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук год назад стала второй женщиной-миллиардером в России после президента компании Inteco Management Елены Батуриной. За год состояние Бакальчук выросло на 400 миллионов долларов, что обеспечило ей первую позицию, в отличие от Батуриной, чей доход остался на том же уровне. Сейчас доход Бакальчук составляет 1,4 миллиарда долларов. У Батуриной капитал остался прежним – 1,2 миллиарда долларов.

«В 2019 году оборот Wildberries вырос на 88 % и составил 223,5 миллиарда рублей», – пишет издание.

Wildberries в прошлом году выполнил 164 миллиона заказов. Это вдвое больше, чем в 2018 году. Магазин расширил ассортимент с 1,8 миллиона наименований товаров до 3,6 миллиона. У компании работают 6 300 пунктов выдачи заказов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В январе 2020 года Wildberries запустил продажи в Польше.

Бакальчук основала бизнес в 2004 году вместе со своим супругом Владиславом. Изначально они продавали женскую одежду по немецким каталогам. Сейчас на сайт Wildberries каждый месяц заходят около 60 миллионов посетителей.