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20февраля
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сегодня, 16:13 7

На благовещенку накинулась стая собак

На благовещенку накинулась стая собак
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска Екатерина рассказала, что на нее напала стая из 5-6 собак. Это произошло 19 февраля около 9 часов утра в районе базы «Бакалея» на Новотроицком шоссе. На счастье женщины, пострадал только ее пуховик.

В то утро благовещенка шла на работу, и ее окружила стая собак. «Они начали лаять, кидаться. Одна сзади прыгнула. Я не знаю, каким образом я увернулась. Пуховик мне зацепила. Сама-то я невредима. Какой-то мужчина вышел с территории "Бакалеи", когда я звала на помощь. Он начал кричать, свистел, и собаки немного разбежались. Я забежала на территорию базы, в ворота», – поведала Екатерина ИА «Амур.инфо».

В тот день горожанку отпустили с работы домой, видя ее состояние. Женщину это происшествие очень впечатлило.

«Это хорошо, что мне помог мужчина, а если никого нет, то что делать? Мне ходить с палками, с ножом?» – задается вопросом Екатерина. «Реально жутко. Я боюсь идти с работы и на работу, потому что они здесь бегают – одна, две, три, пять… Неизвестно, что будет дальше», – говорит благовещенка.

Ранее Амур.инфо сообщало о проведении в Благовещенске и Благовещенском районе аукционов на отлов и содержание бездомных собак.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • известный

    известный
    1 час назад

    Отстреливать надо раз не кто нехочет ими занематься.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    "Мне ходить с палками,с ножом?"

    Ну-ну!Только попробуйте тронуть собачку,сразу загремите на всю катушку!И вообще,сами виноваты,нечего по улицам ходить! А собачки-добрые,просто вы их провоцируете тем,что в городе живёте!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    В том районе много бродячих собак, который сбились в стаи!

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    49 минут назад

    lev4ik

    А собачки-добрые,просто вы их провоцируете тем,что в городе живёте!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    45 минут назад

    От вас страхом воняло, вы сами виноваты сказала зоошиза

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    37 минут назад

    Просто кого-то в детстве не научили не бояться собак! Сама виновата! Собачки не при чём!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    20 минут назад

    Да полюбому шла и ткнула одной а то и двум в нос цыгаркой, или собаки стояли поролись никого не трогали, а тетя приставала с советами

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