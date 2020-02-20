На благовещенку накинулась стая собак

Жительница Благовещенска Екатерина рассказала, что на нее напала стая из 5-6 собак. Это произошло 19 февраля около 9 часов утра в районе базы «Бакалея» на Новотроицком шоссе. На счастье женщины, пострадал только ее пуховик.

В то утро благовещенка шла на работу, и ее окружила стая собак. «Они начали лаять, кидаться. Одна сзади прыгнула. Я не знаю, каким образом я увернулась. Пуховик мне зацепила. Сама-то я невредима. Какой-то мужчина вышел с территории "Бакалеи", когда я звала на помощь. Он начал кричать, свистел, и собаки немного разбежались. Я забежала на территорию базы, в ворота», – поведала Екатерина ИА «Амур.инфо».

В тот день горожанку отпустили с работы домой, видя ее состояние. Женщину это происшествие очень впечатлило.

«Это хорошо, что мне помог мужчина, а если никого нет, то что делать? Мне ходить с палками, с ножом?» – задается вопросом Екатерина. «Реально жутко. Я боюсь идти с работы и на работу, потому что они здесь бегают – одна, две, три, пять… Неизвестно, что будет дальше», – говорит благовещенка.

Ранее Амур.инфо сообщало о проведении в Благовещенске и Благовещенском районе аукционов на отлов и содержание бездомных собак.