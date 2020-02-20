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20февраля
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сегодня, 16:10 0

Ученики частных школ Приамурья будут получать бесплатные горячие завтраки

Ученики частных школ Приамурья будут получать бесплатные горячие завтраки
Фото: пресс-служба министерства образования Амурской области

В четверг, 20 февраля, на заседании комитета по вопросам социальной политики заксобрания области депутаты обсудили вопрос о горячем питании в частных школах и внесение изменений в соответствующий закон. На эти цели выделят более 750 тысяч рублей.

Право на бесплатные горячие завтраки получат еще 209 учеников начальных классов в частных школах: «Наш дом» в Благовещенске и ведомственном учреждении ОАО «РЖД» в поселке Ерофей Павлович.

«Законопроект разработан депутатами законодательного собрания на основании обращений родителей учащихся начальных классов этих школ. Мы считаем, что необходимо устранить сложившуюся несправедливость и обеспечить бесплатным питанием учеников частных учебных заведений. На эти цели в год дополнительно из областного бюджета потребуется 775 тысяч рублей», – прокомментировал председатель комитета Андрей Рудь.

Указанные поправки депутаты рекомендовали к принятию в первом чтении на ближайшем заседании амурского парламента 27 февраля, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.

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#дети #заксобрание #школа

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