Амурчанки добыли на «Бешеной волне» золото и бронзу

Фото: Пресс-служба амурского минспорта

В Казани завершились всероссийские соревнования MADWAVE Classic. В них приняли участие более 800 пловцов из 30 регионов страны.

В столице Татарстана с 14 по 17 февраля Приамурье представляли 15 спортсменов: 14 благовещенцев и представительница Зеи. В итоге трое амурчанок показали отличные результаты, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Инна Королева стала лучшей на дистанции 100 метров брассом, тем же стилем она завоевала бронзу на 200 метрах. Карина Фамбулова взяла золотую медаль на 50 метрах брассом и стала третьей на 100 метрах. Спортсменка из Зеи Кристина Лагода завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.