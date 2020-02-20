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20февраля
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сегодня, 15:55 0

Амурчанки добыли на «Бешеной волне» золото и бронзу

Амурчанки добыли на «Бешеной волне» золото и бронзу
Фото: Пресс-служба амурского минспорта

В Казани завершились всероссийские соревнования MADWAVE Classic. В них приняли участие более 800 пловцов из 30 регионов страны.

В столице Татарстана с 14 по 17 февраля Приамурье представляли 15 спортсменов: 14 благовещенцев и представительница Зеи. В итоге трое амурчанок показали отличные результаты, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Инна Королева стала лучшей на дистанции 100 метров брассом, тем же стилем она завоевала бронзу на 200 метрах. Карина Фамбулова взяла золотую медаль на 50 метрах брассом и стала третьей на 100 метрах. Спортсменка из Зеи Кристина Лагода завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

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#спорт

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