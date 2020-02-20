Закрытая граница с Хэйхэ стала проблемой для строительной отрасли Амурской области

Амурская область столкнулась с острой нехваткой рабочих рук. Через границу в Благовещенск в связи с эпидемией коронавируса не могут въехать граждане КНР, получившие квоту на трудовую деятельность в России. Особенно от карантина страдают строительные организации.

На счету компании «Амурстрой» – 14 объектов незавершенного строительства. Организация сейчас возводит школу на 528 мест в Свободном. Возведение нового образовательного учреждения обойдется бюджету почти в 666 миллионов рублей. Объект планировалось сдать уже в 2020 году. Также затягивается возведение жилых домов в том же Свободном для работников газоперерабатывающего завода и в Благовещенске.

Большинство каменщиков и отделочников на стройке – граждане КНР. Квота компании на китайцев в 2020 году составила около 400 человек. Все они не смогли приехать после новогодних каникул. Генеральный директор Александр Синьков опасается, что нехватка рабочих рук станет причиной срыва сдачи объектов социального назначения.

«У нас одни и те же рабочие трудятся более 10 лет, – рассказал Александр Синьков. – Всех китайцев мы приучили к порядку и качеству. Они начали объект, уехали на каникулы и сейчас не могут заехать. И это у нас теперь очень серьезная проблема. Кем-то заменить их в один день невозможно. Мы привлекаем и наших земляков, но их недостаточно. С узбеками и другими гражданами стран СНГ мы практически не работаем. Во-первых, качество их работы совершенно другое. Во-вторых, они начинают спекулировать на ситуации и требуют высокую зарплату. Получается, еще не проверенные люди, а уже начинают условия диктовать. А если я сделаю зарплату на школе в два раза выше, то где я деньги возьму дополнительные? Усугубляет ситуацию и то, что, если бы у нас было 1-2 объекта, мы бы спокойно вышли из положения, а когда у тебя 14 объектов, то перекрыть их очень сложно. Будем надеяться, что границу скоро откроют. Организуем работы в две смены, чтобы все объекты закрыть».

По данным управления занятости населения Амурской области, в 2020 году квота на привлечение граждан КНР для трудовой деятельности – 4 295 человек. Основная часть этих мигрантов – 3 217 – работает как раз на стройках и предприятиях по производству строительных материалов.

Кроме того, в Амурскую область приезжают работники торговли, повара и в меньшем количестве – обладатели других профессий.

Как сообщало «Амур.инфо», въезд на свою территорию всем гражданам Китая, в том числе туристам, студентам, предпринимателям и рабочим, правительство РФ запретило с 20 февраля. Эта мера призвана предупредить завоз и распространение на территории РФ коронавируса.