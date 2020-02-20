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сегодня, 15:11 11

Закрытая граница с Хэйхэ стала проблемой для строительной отрасли Амурской области

Закрытая граница с Хэйхэ стала проблемой для строительной отрасли Амурской области
Фото: ru.depositphotos.com

Амурская область столкнулась с острой нехваткой рабочих рук. Через границу в Благовещенск в связи с эпидемией коронавируса не могут въехать граждане КНР, получившие квоту на трудовую деятельность в России. Особенно от карантина страдают строительные организации.

На счету компании «Амурстрой» – 14 объектов незавершенного строительства. Организация сейчас возводит школу на 528 мест в Свободном. Возведение нового образовательного учреждения обойдется бюджету почти в 666 миллионов рублей. Объект планировалось сдать уже в 2020 году. Также затягивается возведение жилых домов в том же Свободном для работников газоперерабатывающего завода и в Благовещенске.

Большинство каменщиков и отделочников на стройке – граждане КНР. Квота компании на китайцев в 2020 году составила около 400 человек. Все они не смогли приехать после новогодних каникул. Генеральный директор Александр Синьков опасается, что нехватка рабочих рук станет причиной срыва сдачи объектов социального назначения.

«У нас одни и те же рабочие трудятся более 10 лет, – рассказал Александр Синьков. – Всех китайцев мы приучили к порядку и качеству. Они начали объект, уехали на каникулы и сейчас не могут заехать. И это у нас теперь очень серьезная проблема. Кем-то заменить их в один день невозможно. Мы привлекаем и наших земляков, но их недостаточно. С узбеками и другими гражданами стран СНГ мы практически не работаем. Во-первых, качество их работы совершенно другое. Во-вторых, они начинают спекулировать на ситуации и требуют высокую зарплату. Получается, еще не проверенные люди, а уже начинают условия диктовать. А если я сделаю зарплату на школе в два раза выше, то где я деньги возьму дополнительные? Усугубляет ситуацию и то, что, если бы у нас было 1-2 объекта, мы бы спокойно вышли из положения, а когда у тебя 14 объектов, то перекрыть их очень сложно. Будем надеяться, что границу скоро откроют. Организуем работы в две смены, чтобы все объекты закрыть».

По данным управления занятости населения Амурской области, в 2020 году квота на привлечение граждан КНР для трудовой деятельности – 4 295 человек. Основная часть этих мигрантов – 3 217 – работает как раз на стройках и предприятиях по производству строительных материалов.

Кроме того, в Амурскую область приезжают работники торговли, повара и в меньшем количестве – обладатели других профессий.

Как сообщало «Амур.инфо», въезд на свою территорию всем гражданам Китая, в том числе туристам, студентам, предпринимателям и рабочим, правительство РФ запретило с 20 февраля. Эта мера призвана предупредить завоз и распространение на территории РФ коронавируса.

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#Китай #коронавирус в Китае #строительство

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    46 минут назад

    А россиян не пробовал привлекать?

  • volck0v

    volck0v
    41 минута назад

    Куда же делись русский строители. Вводите теперь импортозамещение.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    35 минут назад

    Сейчас застонут все, кто покупает в китае технику, стройматериалы и пр.пр.пр. А все потому, что в стране производства даже трусов своих все накрылись медным тазом. Тока нефть с газом качаем.

  • 123654

    123654
    34 минуты назад

    РУССИЧ

    А россиян не пробовал привлекать?



    Просто из интереса...... А вы пошли бы работать от зари до заката без выходных, впахивая не покладая рук тысяч скажем за 100 в месяц?

    *сомневаюсь, наши русские пол часа работают, пол часа покурить надо, отдохнуть, а китайцы вкалывают, а еще наши русские после з/п часто уходят в запой, а это срывы в сроках, поэтому и пользуются работягами китайцами.

  • Рысь белая

    Рысь белая
    31 минута назад

    Как же без китайцев поднимали после войны, разрухи с колен Россию?

  • Премио

    Премио
    29 минут назад

    Потому что в россии нет не чего! И без Китая мы передохнем потому что наше поколение не умеет не работать на полях не создавать рабочие места и жизнь! МЫ без огурцов то оказались сразу же как границу закрыли! А это только неделя была ))) А если месяц или пол года? У нас не будит не чего не спичек не носков не обуви не еды! А этому наши ГЭс работают на Китай им свет за копейки нам по бешеной цене Все для китая а не для нас холопов!!! Им лес вагонами а если меня поймают с елкой на новый год то штраф или под суд! Вся власть работает на свое благо их дети не живут в россии и не учатся в наших вузах все за границей! Даже Губернатор ваш просто одно слово не о чем! Поля все соей засеяны все для китая!Позор такой стране!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    25 минут назад

    У нас по Амуру "железный занавес" до 1989 стоял , и как же мы выжили ?

  • Премио

    Премио
    21 минута назад

    123654 за 100 тыс в месяц я б курить бросил

  • амурская алена

    амурская алена
    17 минут назад

    Рудольф Шнапс

    У нас по Амуру "железный занавес" до 1989 стоял , и как же мы выжили ?



    Выжили,потому что руководители были другие и приоритеты,всего такая малость,а сейчас выходит вся надежда на Китай.

  • in essence

    in essence
    17 минут назад

    Кем-то заменить их в один день невозможно. Мы привлекаем и наших земляков, но их недостаточно

    Раньше головой думать не пытались, когда выстраивали эту систему.

    И принцип работы разный, для китайца это сдельный, и не важно ск он часов в день работает главное оговоренные сроки и сам китаец заинтересован побыстрее закончить объект.

    Как оплачивают землякам? Как по трудовому зак-ву разряд моточасы и как полагается минус премия, потом байка русский не работает пьет

  • Kadet_84

    Kadet_84
    8 минут назад

    123654

    РУССИЧ

    А россиян не пробовал привлекать?



    Просто из интереса...... А вы пошли бы работать от зари до заката без выходных, впахивая не покладая рук тысяч скажем за 100 в месяц?

    *сомневаюсь, наши русские пол часа работают, пол часа покурить надо, отдохнуть, а китайцы вкалывают, а еще наши русские после з/п часто уходят в запой, а это срывы в сроках, поэтому и пользуются работягами китайцами.



    Уважаемый, мне знакомы люди, которые по 366 часов в месяц "пашут" за 45-47 тысяч, а за сотню, думаю и по 500-550 часов с "удовольствием" будут "делать".

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