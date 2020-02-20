Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:58 1

Жители Свободного проходили рентген в гаражном боксе

Жители Свободного проходили рентген в гаражном боксе

Жители Свободного были вынуждены проходить рентгенографическое обследование в передвижном мобильном комплексе в гаражном боксе. На такие меры Свободненская больница пошла, потому что соответствующий аппарат находился в ремонте. Прокуратура в связи с этим организовала проверку.

Проверку исполнения законодательства Свободненская городская прокуратура провела на основании публикаций в СМИ и социальных сетях. Были привлечены специалисты амурского управления Роспотребнадзора.

Установлено, что временно с 28 января 2020 года больница организовала проведение рентгенографических обследований в передвижном мобильном комплексе – автомобиле специальной медицинской службы. Поскольку цифровой флюорограф, размещенный в автомобиле, работает только при положительном температурном режиме, Свободненская больница вопреки требованиям закона и интересам пациентов определила, что временное обследование на данном комплексе будет проводиться в здании гаражного бокса, сообщает амурская прокуратура.

По результатам проверки Свободненский городской прокурор главному врачу ГБУЗ АО «Свободненская больница» внес представление. Устранение нарушений законодательства контролируется прокуратурой.

Просмотров всего: 218

#медицина #Свободный

распечатать


В России и мире

Хирурги заставили женщину играть на скрипке во время удаления опухоли мозга (видео)
Экономика

Амурский газохимический кластер объединит предпринимателей разного уровня
Происшествия 6

Эксперты дали прогноз на готовность России к эпидемии короновируса
Общество 9

В Приамурье двух водителей, возивших в КНР сою, госпитализировали с подозрением на коронавирус
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • julija

    julija
    40 минут назад

    а хоть так, чем вообще никак))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь