Жители Свободного проходили рентген в гаражном боксе

Жители Свободного были вынуждены проходить рентгенографическое обследование в передвижном мобильном комплексе в гаражном боксе. На такие меры Свободненская больница пошла, потому что соответствующий аппарат находился в ремонте. Прокуратура в связи с этим организовала проверку.

Проверку исполнения законодательства Свободненская городская прокуратура провела на основании публикаций в СМИ и социальных сетях. Были привлечены специалисты амурского управления Роспотребнадзора. Установлено, что временно с 28 января 2020 года больница организовала проведение рентгенографических обследований в передвижном мобильном комплексе – автомобиле специальной медицинской службы. Поскольку цифровой флюорограф, размещенный в автомобиле, работает только при положительном температурном режиме, Свободненская больница вопреки требованиям закона и интересам пациентов определила, что временное обследование на данном комплексе будет проводиться в здании гаражного бокса, сообщает амурская прокуратура. По результатам проверки Свободненский городской прокурор главному врачу ГБУЗ АО «Свободненская больница» внес представление. Устранение нарушений законодательства контролируется прокуратурой.

Просмотров всего: 218

#медицина #Свободный

распечатать

Любовь Чуприна