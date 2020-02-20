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сегодня, 15:02 0

Хирурги заставили женщину играть на скрипке во время удаления опухоли мозга (видео)

Хирурги заставили женщину играть на скрипке во время удаления опухоли мозга (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

У 53-летней Дагмар Тернер из Англии обнаружили опухоль мозга. Когда женщина узнала, что ее ждет операция на мозг, она побоялась, что никогда не сможет больше играть на скрипке. Врачи не смогли пройти мимо желания пациентки и нашли выход.

В 2013 году семью Дагмар потрясла страшная новость – у женщины диагностировали опухоль мозга после приступа. Последовали изнуряющие сеансы радиотерапии, но избавиться от опухоли без хирургического вмешательства не получалось.

Так как опухоль располагалась рядом с зоной, которая отвечает за мелкую моторику левой руки, Дагмар очень боялась хирургического вмешательства. Британка играла на скрипке с десяти лет и даже выступала в составе местного симфонического оркестра. Мысль о том, что она лишится этой возможности, приводила её в ужас. Пациентка поделилась своими страхами с врачами больницы Королевского колледжа Лондона, и они нашли выход, сообщает Life.

Чтобы видеть, какие области мозга нельзя задевать, хирурги разбудили пациентку во время сложной шестичасовой операции и велели играть на скрипке. Врачам удалось успешно выполнить филигранную работу, удалив 90 процентов опухоли. Через три дня Дагмар выписали, и она вернулась домой.

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#жизнь #медицина

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