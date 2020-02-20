Группа жителей Моховой Пади выступает против закрытия бани

Фото: Сайт МП «Банно-прачечные услуги»

В редакцию Амур.инфо обратилась инициативная группа жителей Моховой Пади. В этом районе в октябре 2019 года закрылась баня, которая, по расчетам администрации Благовещенска, является нерентабельной.

Предприятие досталось жителям поселка в наследство после закрытия Благовещенского танкового училища и было передано в 2013 году из ведения Минобороны РФ в муниципалитет Благовещенска. По многочисленным просьбам жителей поселка и в качестве эксперимента, в июне 2014 года баню поставили на баланс МП «Банно-прачечные услуги».

По данным администрации Благовещенска, силами муниципалитета в 2014 году была проведена замена оборудования и инженерных сетей на общую сумму 2 685 тысяч рублей. Ежегодно выделялись средства на текущий ремонт. За четыре года на ее содержание направили 14 730,7 тысячи рублей, а сумма убытков по помывке составила 13 миллионов, то есть среднегодовой убыток составил 2,8 миллиона рублей.

«Наша баня работала в холодное время года – с октября по март, а весной закрылась якобы на ремонт. Но этой осенью так и не открылась. Нам говорят, что она нерентабельная. Вы меня извините, но это социальный объект, а не магазин, чтобы прибыль извлекать. Где людям мыться?» – возмущается житель поселка Андрей.

По информации мэрии, в Благовещенске действует 77 бань-саун, пять из них – муниципальные. Ближайшие к Моховой Пади действующие муниципальные бани расположены в районе спичфабрики и в Белогорье, а на лыжной базе «Динамо» имеется частная баня-сауна.

«Кроме местных, были у нас завсегдатаи из Садового, района птицефабрики, Новотроицкого, базы "Динамо" и даже из Благовещенска. Мылись и молодежь, и ветераны труда», – вспоминает бывший банщик Наталья Вереней.

С октября 2019 года банное предприятие в Моховой Пади законсервировано с официальной формулировкой «нерентабельна», помещения отапливаются в экономичном режиме, чтобы не разморозить систему. Оставшиеся операторы котельной работают по срочным трудовым договорам. Администратору бани пришлось уволиться по собственному желанию.

«На неделю приходилось два банных дня: суббота – мужской, воскресенье – женский. Изначально билеты продавали по 150 рублей, в каждый банный день приходило около 100 человек. После того как власти подняли стоимость входного билета до 280 рублей, количество желающих сократилось вдвое. Но все же последний год мылось от 80 до 120 человек за оба банных дня», – рассказал председатель ТОС Моховой Пади Алексей Просвирнин.

Муниципалитет Благовещенска предоставил свои подсчеты: средняя посещаемость бани в неделю составляла 36 человек, что является 0,5 % от общей численности населения поселка при режиме работы – два восьмичасовых рабочих дня в неделю. Таким образом, за год услугами бани воспользовались около 1 100 раз. Тариф двухчасовой помывки утвержден постановлением администрации Благовещенска в 2018 году в размере 270 рублей (детский билет в два раза дешевле), что ниже фактической себестоимости услуги в 6,7 раза.

Убытки, возникающие в связи с разницей между фактической себестоимостью и установленным тарифом на одну помывку, возмещались из городского бюджета, который субсидировал по данной бане более 85 % стоимости услуги, что является крайне неэффективным расходованием бюджетных средств, считают в мэрии.

В связи с обращением гендиректора «Амурский бройлер» Андрея Михайлова по вопросу сохранения на территории поселка бани администрация направила ответное письмо с предложением рассмотреть возможность аренды бани либо ее покупки. Арендовать или купить баню предлагали и амурской общественной правозащитной организации «Союз ветеранов вооруженных сил», представители которой также против закрытия предприятия. Кроме того, к объекту присматривались несколько частных инвесторов, но ответ пока не получен.

Освободившиеся средства муниципалитет планирует направить на ремонт памятника героям-танкистам и сквера вокруг него, а также на благоустройство территории у ручья Буяновский. Но представители инициативной группы жителей Моховой Пади не согласны жертвовать баней, поэтому отправили свои обращения в различные инстанции органов власти.