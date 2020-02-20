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20февраля
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сегодня, 14:19 0

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Фото: Стоп-кадр из видео

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы. 5 февраля в Интернете появился провокационный клип, в котором известный музыкант участвовал в оргии с россиянками.

После выпуска клипа, по утверждению СМИ, бежавший в Польшу лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывает найти и убить участниц съемок.

Поздняков не скрывается и прокомментировал ситуацию. Как сообщает «Лента.ру», он заявил, что «если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

О том, кто эти девушки, снявшиеся в клипе, стало известно днем ранее. В социальных сетях распространяют их личные страницы, возле которых подписаны роли из клипа.

Сейчас клип можно посмотреть только на ресурсах для взрослых, а на YouTube только послушать композицию.

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#шоу-бизнес

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