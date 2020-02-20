Житель Райчихинска пытался выдать убийство за самоубийство

В Райчихинске суд вынес приговор 36-летнему жителю. Его надолго лишили свободы за убийство знакомого.

Установлено, что амурчанин, находясь в гостях, в ходе распития спиртного избил знакомого. После этого мужчина в ванной комнате удерживал голову приятеля под водой до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Спустя время райчихинец перерезал ножом руку своей жертвы, пытаясь инсценировать его самоубийство, а после вынес труп из квартиры и спрятал. До момента обнаружения тела полицейскими мужчина перемещал труп в разные места, чтобы скрыть следы преступления.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.