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сегодня, 14:24 2

Житель Райчихинска пытался выдать убийство за самоубийство

Житель Райчихинска пытался выдать убийство за самоубийство
Фото: ru.depositphotos.com

В Райчихинске суд вынес приговор 36-летнему жителю. Его надолго лишили свободы за убийство знакомого.

Установлено, что амурчанин, находясь в гостях, в ходе распития спиртного избил знакомого. После этого мужчина в ванной комнате удерживал голову приятеля под водой до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Спустя время райчихинец перерезал ножом руку своей жертвы, пытаясь инсценировать его самоубийство, а после вынес труп из квартиры и спрятал. До момента обнаружения тела полицейскими мужчина перемещал труп в разные места, чтобы скрыть следы преступления.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #Райчихинск #суды

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Это просто жесть))))

    Мало того что он его утопил, перерезал вены, он ещё сделал так, что самоубийца ещё и перемещался после утопления по разным местам))) Жуть)))

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    1 час назад

    Как смешно Сергею вокалисту....

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