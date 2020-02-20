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сегодня, 14:19 0

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера
Фото: pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от пожилого мужчины о хищении денег с банковского счета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полиция установила, что к краже может быть причастна соседка потерпевшего.

По предварительной информации, девушка 1993 года рождения зашла к пожилому соседу и попросила у него сотовый телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Мужчина в просьбе не отказал. Тогда девушка, воспользовавшись мобильным банком, подключенным к устройству, перевела на свой счет 4 тысячи рублей и, предварительно удалив все сообщения из банка о движении средств по карте, вернула потерпевшему телефон. Деньги амурчанка успела потратить.

Сейчас она задержана и находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщает управление МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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