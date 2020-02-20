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20февраля
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сегодня, 13:59 0

Почта России не будет работать в праздничные дни

Почта России не будет работать в праздничные дни
Фото: in-news.ru/

23 февраля и 8 марта 2020 года станут выходными для отделений почтовой связи по всей стране. Исключения составляют круглосуточные отделения в Москве и в Санкт-Петербурге. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в официальном мобильном приложении Почты России, функционирующем на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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#праздники #связь

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