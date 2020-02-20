Пока до минус 35: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

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21 февраля в Амурской области ночью будет малооблачно. Днем небольшая облачность, без существенных осадков.

Ветер ночью слабый. Днем с востока, юго-востока он подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 22...27, местами ожидается до минус 35. Днем – 5...10, местами по северу – до 15 градусов мороза.

В Благовещенске ночью ясно, днем небольшая облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер днем разгонится до 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 21...23, днем – 7...9 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.