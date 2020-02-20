Амурские власти пообещали решить проблему с больницей Прогресса

Во время поездки в пгт Прогресс губернатор Амурской области провел личный прием граждан. Одна из жительниц подняла сразу несколько проблем, касающихся социальной сферы. Женщина – приемная мать и воспитывает четверых приёмных детей, трое из них – инвалиды детства.

Оксану Кузнецову волнуют вопросы, связанные с функционированием местной больницы. Это и необходимость ремонта, и покупки оборудования, и организация диспансеризации, и привлечение квалифицированных кадров, рассказала женщина.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что все имеющиеся вопросы по больнице Прогресса будут проработаны. В правительстве рассмотрят все проблемные направления: ремонт либо строительство новой больницы, возможность компенсации жителям стоимости проезда до больницы Райчихинска (для посещения узких специалистов), привлечение новых кадров.

Еще один поднятый вопрос касался организации места в Прогрессе для социализации детей с интеллектуальными нарушениями развития. Сейчас услуги оказывает Малиновский дом-интернат. Соответствующее поручение рассмотреть возможность открытия такой точки в Прогрессе получило министерство социальной защиты населения Амурской области.

Другая амурчанка – Татьяна Моисеенко из Новорайчихинска – обратилась от имени жителей многоквартирного дома № 4 по улице Светлой. В 2015 году здесь был произведен ремонт крыши. После этого жители регулярно жалуются на то, что она протекает после осадков.

Руководитель областной жилинспекции Сергей Молин отметил, что вопрос уже находится на контроле. С наступлением положительных температур будет проведена комплексная проверка для того, чтобы определить все проблемные моменты. Василий Орлов также дал поручение рассмотреть вопрос о проведении в доме капитального ремонта.

Ирина Грищенко обратилась с просьбой привести в надлежащее состояние дороги поселка Новорайчихинск. Она сообщила, что дорогу, ведущую к школе, не чистят от снега. Трасса от Прогресса до Новорайчихинска находится в крайне неудовлетворительном состоянии, разбита большегрузным транспортом.

В итоге принято решение о том, что Амурупрадор направит на место специалиста для определения объема необходимых работ. В этом году меры по ремонту будут приняты, сообщает областное правительство.