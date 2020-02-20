В Хэйхэ за последние три дня не выявлено ни одного нового случая коронавируса

В провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 476 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонии. За сутки заболели еще 6 человек.

Общее количество зарегистрированных подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекцией в городском округе Хэйхэ, составляет 14 человек. За последние 3 дня новых случаев заболевания выявлено не было.

В целом по провинции Хэйлунцзян 20 февраля 2020 года зафиксировано 6 новых подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, еще 4 случая пока под вопросом.

123 случая полного выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в медицинских учреждениях городов Шуаньяшань, Муданцзян, Дацин, Цзямусы, Суйхуа, Хэган, Цзиси, Цитайхэ и округа Большой Хинган. Это на 23 случая больше, чем днем ранее.

Таким образом по состоянию на 24:00 19 февраля всего зарегистрировано 476 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 194 случая в Харбине, 15 фактов в Цзямусы, 13 в Муданьцзяне, 43 в Цицикаре, 23 в Дацине, 46 в Цзиси, 52 в Шуанъяшане, 17 в Цитайхэ, 5 в Хэгане, 47 в Суйхуа, 1 в Ичуне, 2 в округе Большой Хинган, в городском округе Хэйхэ все также 14. Общее число случаев с летальным исходом в провинции за последние сутки не изменилось: 4 в Суйхуа, 3 в Шуаньяшане, по одному случаю в Дацине и Цицикаре, 3 в Харбине. 23 случая имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, на сегодняшний день составляет 2 240 пациентов. В настоящий момент выявлено 15 574 человека, контактировавших с заболевшими, из них 12 438 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 2 939 граждан находятся в процессе диагностики, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.