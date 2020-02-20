Около 200 амурских школьников репетируют сдачу экзамена по английскому языку

В Амурской области 20 февраля для обучающихся 11 классов проходит репетиция сдачи выпускного экзамена по английскому языку. Участники еще раз знакомятся с процедурой государственной итоговой аттестации. Эта процедура также важна для отработки последовательности действий руководителей и технических специалистов пунктов проведения экзамена.

В апробации участвуют около 200 амурских школьников из 25 школ 18 муниципальных образований. Для психологической адаптации детей на пробном испытании создаются условия, максимально приближенные к реальному экзамену в рамках Государственной итоговой аттестации.

Репетиционные экзамены не направлены на проверку учебных достижений выпускников и не предполагают оценивание. Тем не менее участники апробации смогут узнать свои результаты (они станут известны не позднее 6 марта).

По информации областного правительства, итоговые экзамены в 2020 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).