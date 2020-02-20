Подарки в посылке: советы клиентов Почты России к праздникам

Какой подарок в последнее время считается самым лучшим? Конечно, эксклюзивный, а значит, штучный, сделанный своими руками. Именно такие подарки чаще всего отправляют по почте амурчане накануне 23 февраля и 8 Марта, желая порадовать родных и близких. А чтобы сюрприз удался, клиенты Почты России дают несколько полезных советов.

В первую очередь рекомендуется выбрать правильную упаковку. «В моем почтовом отделении меня уже узнают, поскольку часто отправляю посылки своим родным и близким. Конечно, в первую очередь думаю о том, как правильно упаковать подарок. Поэтому выбираю прочную упаковку, которую зачастую покупаю тут же в почтовом отделении. Главное, упаковать вещь так, чтобы она не болталась в коробке: содержимое не должно поменять своего положения! Для фиксации использую пенопласт либо перекладываю пустоты скомканными листами газеты или несколькими слоями воздушно-пузырьковой пленки, можно использовать поролон. Все это продается в строительных магазинах», – рассказывает благовещенка Анастасия Воропай.

Бумаги, печатные издания, небольшие вещи весом до 3 килограммов клиентка почты советует упаковать в конверт, пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Тяжелые и крупные вещи нужно отправлять в коробке, мешке или обшитыми плотной тканью. Конверты, коробки и другие упаковочные материалы можно купить в почтовых отделениях. Для отправлений EMS бесплатно предоставляются конверты и пластиковые пакеты EMS.

Отправления с описью вложения не стоит заранее упаковывать – их нужно передать сотруднику почты для сверки содержимого с описью и только потом упаковать.

Следующий совет – не забыть сделать особые пометки и выбрать тип отправления.

«Не раз отправляла сувениры ручной работы в Приморье, Пермский край, Калугу, Омск и другие города. Так как пересылаю хрупкие вещи, декорированные полимерной глиной, всегда для собственного спокойствия ставлю пометку "Осторожно, хрупкое". При этом для меня важны качество доставки и скорость. Поэтому хрупкие вещи летят к адресатам отправлением 1 класса», – делится опытом благовещенская мастерица Юлия Ожегова, чье хобби и почта давно стали неотъемлемой частью жизни.

Тип отправления особенно важно учитывать, если посылкой отправляются продукты или саженцы. Рассаду, свежие и нескоропортящиеся овощи и фрукты нужно отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. При пересылке овощей и фруктов на упаковке должна быть проставлена отметка «Фрукты», «Овощи». При этом пересылаться могут только не скоропортящиеся продукты. Есть список вложений, запрещенных к пересылке. Ознакомиться с ним можно на сайте Почты России.

И третья подсказка – воспользоваться цифровыми сервисами, чтобы сэкономить время.

«Конечно, о подарке необходимо позаботиться заранее. А у меня зачастую нет времени ехать в почтовое отделение. Поэтому оформляю посылку дома – через портал pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Заполняю бланк, распечатываю необходимые документы и наклеиваю на посылку, а потом отношу в свое почтовое отделение», – отмечает амурчанка Ирина Ефимова.

Такие посылки принимаются сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале. При этом отслеживать доставку предоплаченной посылки можно сразу, так как трек-номер присваивается на этапе оформления бланка.

На сайте или через приложение Почты России можно оформить и простую электронную подпись, необходимую для получения заказных писем и посылок без предъявления паспорта. Благодаря этому сервису на выдачу почты, не требующей оплаты, оператор тратит менее одной минуты.

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