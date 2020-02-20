Амурский газохимический кластер объединит предпринимателей разного уровня

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У крупных инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса появится возможность создавать новые производства на базе амурского газо-химического кластера. Его сырьевая база позволит создавать ряд продукции. Поручение об активизации работы в этом направлении накануне дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Центром газохимического комплекса в Амурской области сейчас является ТОР "Свободный". Здесь в активной фазе находится возведение самого крупного в стране Амурского ГПЗ, в ближайшее время будет принято решение о строительстве еще одного мегазавода – Амурского газохимического комплекса. На сегодняшний день они формируют основной приток инвестиций в регион, благодаря которому создается необходимая социально-экономическая и производственная инфраструктура. Однако мы понимаем, что после запуска этих объектов на полную мощность, объем текущих инвестиций ожидаемо снизится. Чтобы полноценно использовать действующую инфраструктуру с пользой для развития территории и создать новый приток инвестиций в дальнейшем, мы переформатируем работу по созданию газохимического кластера региона. Иными словами, здесь и сейчас формируется инвестиционный потенциал Приамурья на среднесрочную перспективу», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Работу в этом направлении министерство проводит совместно с Минвостокразвития РФ, а также с федеральным и региональным Агентством по привлечению инвестиций. По словам руководителя Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова, развитие газохимического производства в мире сейчас базируется именно на кластерном подходе. Это позволяет создавать несколько десятков взаимосвязанных производств и снижать операционные затраты. Участники кластера находятся в тесном взаимодействии, однако при этом не конкурируют друг с другом. Со временем рынок начинает воспринимать кластер как единую компанию, где можно сразу приобрести широкую гамму продуктов.

«Сырьевая база газохимического кластера в Приамурье позволит наладить производство целого ряда продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках. Пленка и нетканые материалы, трубы различного назначения, упаковка, клеи и адгезивы, товары народного потребления – это лишь часть тех производственных возможностей, которыми будет обладать Амурский газохимический кластер», – отметил Павел Пузанов.

На сегодняшний день концепция газохимического кластера на начальном этапе предполагает участие крупных региональных, российских и международных инвесторов. Однако в дальнейшем при помощи мер господдержки полноценными участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь повлечет за собой создание новых рабочих мест и повысит благосостояние региона в целом.

Концепцию газохимического кластера планируют рассмотреть на ближайшем заседании Наблюдательного совета по развитию территорий опережающего развития в Приамурье, который состоится в конце февраля 2020 года, сообщает правительство Амурской области.