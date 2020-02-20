Благовещенцев зовут определить территорию для благоустройства
В Благовещенске стартует рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. В столице региона завершили прием предложений от горожан. В голосовании участвовало около трёх тысяч благовещенцев.
По итогам подсчёта голосов из всех предложенных вариантов были отобраны шесть территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.
В перечень общественных территорий, которые предложили большинство участников опроса, внесены:
- – сквер водников (Ленина,61);
- – территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детсада № 60;
- – сквер «Бабочка»;
- – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
- – сквер Приёмыхова (50-летия Октября — Красноармейская);
- – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.
Электронное голосование пройдет с 22 по 29 февраля на сайте администрации Благовещенска. Каждый участник может выбрать до трёх понравившихся территорий.
Общественное пространство, которое победит в голосовании, благоустроят в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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