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20февраля
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сегодня, 12:16 6

Благовещенцев зовут определить территорию для благоустройства

Благовещенцев зовут определить территорию для благоустройства
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске стартует рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. В столице региона завершили прием предложений от горожан. В голосовании участвовало около трёх тысяч благовещенцев.

По итогам подсчёта голосов из всех предложенных вариантов были отобраны шесть территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.

В перечень общественных территорий, которые предложили большинство участников опроса, внесены:

  1. – сквер водников (Ленина,61);
  2. – территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детсада № 60;
  3. – сквер «Бабочка»;
  4. – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
  5. – сквер Приёмыхова (50-летия Октября — Красноармейская);
  6. – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Электронное голосование пройдет с 22 по 29 февраля на сайте администрации Благовещенска. Каждый участник может выбрать до трёх понравившихся территорий.

Общественное пространство, которое победит в голосовании, благоустроят в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#строительство

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Сама администрация планировать ничего не может? Разгоните тогда свои архитектурные отделы.

  • Трапеза Смысла

    Трапеза Смысла
    1 час назад

    Оч супер, что спрашивают жителей. Я за Буяновский!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    52 минуты назад

    Сквер ??? "Бабочка"???

  • V.M.

    V.M.
    46 минут назад

    Несчастный-злосчастный сквер "Бабочка"...Сколько можно за него голосовать?

    На моей памяти это безобразие в центре города уже несколько раз побеждало

    в разных опросах...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    30 минут назад

  • Noir

    Noir
    22 минуты назад

    А что нет разницы в размере территории или сумму просто размажут по всей площади?

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