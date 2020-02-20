Благовещенцев зовут определить территорию для благоустройства

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В Благовещенске стартует рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. В столице региона завершили прием предложений от горожан. В голосовании участвовало около трёх тысяч благовещенцев.

По итогам подсчёта голосов из всех предложенных вариантов были отобраны шесть территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.

В перечень общественных территорий, которые предложили большинство участников опроса, внесены:

– сквер водников (Ленина,61); – территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детсада № 60; – сквер «Бабочка»; – сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской; – сквер Приёмыхова (50-летия Октября — Красноармейская); – Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Электронное голосование пройдет с 22 по 29 февраля на сайте администрации Благовещенска. Каждый участник может выбрать до трёх понравившихся территорий.

Общественное пространство, которое победит в голосовании, благоустроят в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.