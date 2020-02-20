В Благовещенске преобразят интерьеры исторического здания «Товаров для дома» (фото)

Внутреннее убранство магазина «Товары для дома» в Благовещенске, здание которого представляет историческую ценность, претерпит серьезные изменения. В марте здесь стартуют ремонтные работы, которые будут проводиться поэтапно. Пока идет ремонт, предпринимателей переведут в соседнюю свободную секцию в здании.

О том, что «Товары для дома» ждет преображение, в соцсетях рассказал директор по развитию магазина Дмитрий Евсеев.

«Магазин "Товары для дома" ведет свою историю с момента основания иркутским купцом Чуриным, это 1899 год, – рассказал Дмитрий Евсеев в беседе с ИА "Амур.инфо". – На протяжении этого 121 года магазин, скажем так, без остановки продолжает выполнять свою функцию: это торговля товарами для дома. Это было и при царской России, и в советский период – в магазине располагались кооперативы. Это остается и в современной России. Сейчас мы в своем развитии делаем акцент на этот исторический факт, позиционируем магазин как своего рода благовещенский ГУМ. Мы поэтапно проводим реконструкционные работы. В 2019 году закончили ремонт фасада, а сейчас плавно переходим на реновационные работы на первом этаже».

Евсеев отметил, что этаж будет подвержен «реконцепции», ремонт проведут зал за залом. Первая на очереди – зона гастрономии. Предполагается, что она будет расширена. Работы займут ориентировочно 3-4 месяца. «Мы подчеркиваем историческую идентичность, при этом вносим нотки современности. (…) Все самые любимые отделы, которые сейчас существуют, они, в принципе, останутся», – объясняет собеседник.

На вопрос о том, предусмотрены ли какие-то ограничения на ведение ремонтных работ в связи со статусом здания магазина, Дмитрий Евсеев ответил: «Есть ряд ограничений. Образно, нельзя изменять несущие конструкции и тому подобное. Все работы мы будем проводить в соответствии с законодательством».

Подробнее об этих обстоятельствах агентству рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

«Здание магазина "Товары для дома" является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Исторически это было два разных здания – магазин братьев Платоновых, это правая угловая часть, и второй магазин торгового дома "Чурин и компания". Ныне это один объект недвижимости, используется под магазин "Товары для дома". Поскольку это памятник архитектуры, есть требования к проведению работ. Что касается планируемых магазином "Товары для дома" работ внутри, то внутри исторических интерьеров, представляющих ценность, как то: лепнина, фрески, паркеты, мозаика и прочее, нет. Соответственно, предметом охраны оформление внутренних помещений не является. И собственник может его изменять по своему усмотрению. Единственное исключение касается несущих, капитальных стен. Их трогать без разработки соответствующего проекта согласования нельзя. Поэтому проблем с модернизацией внутренних помещений "Товаров для дома" мы не видим», – сказал Виталий Александрович.

На вопрос о выполненных работах по ремонту фасада здания Ребизант ответил, что они проводились на основании проекта и в рамках законодательства.