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20февраля
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сегодня, 12:05 2

В красивую дату 20.02.2020 в Приамурье решили пожениться более 100 пар

В красивую дату 20.02.2020 в Приамурье решили пожениться более 100 пар
Фото: pixabay.com

В красивую дату 20.02.2020 в ЗАГСах Приамурья пожелали скрепить свой союз узами брака 112 пар. Больше всего желающих создать семью оказалось в областном центре.

В отделе ЗАГС по Благовещенску специалисты встретят 30 пар молодоженов. В Белогорске их будет чуть меньше – 21 пара, сообщает пресс-служба амурского ЗАГСа в Инстаграме.

«Уважаемые молодожены! Поздравляем вас с этим замечательным событием! Желаем вам долгой, красивой и счастливой семейной жизни. Пусть этот день станет самым светлым и незабываем в вашей жизни. Мы будем ждать вас в скором будущем на регистрацию рождения ваших детей», – написало ведомство.

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#жизнь

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    12 минут назад

    А что она дает,эта ваша красивая дата? Чтобы не забыть,когда была свальба? Так если любишь свою половинку,и так не забудешь.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    52 секунды назад

    02.02.2020 - вот это красивая, а эти ребятки опаздали

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