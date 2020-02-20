В красивую дату 20.02.2020 в Приамурье решили пожениться более 100 пар

В красивую дату 20.02.2020 в ЗАГСах Приамурья пожелали скрепить свой союз узами брака 112 пар. Больше всего желающих создать семью оказалось в областном центре.

В отделе ЗАГС по Благовещенску специалисты встретят 30 пар молодоженов. В Белогорске их будет чуть меньше – 21 пара, сообщает пресс-служба амурского ЗАГСа в Инстаграме.

«Уважаемые молодожены! Поздравляем вас с этим замечательным событием! Желаем вам долгой, красивой и счастливой семейной жизни. Пусть этот день станет самым светлым и незабываем в вашей жизни. Мы будем ждать вас в скором будущем на регистрацию рождения ваших детей», – написало ведомство.