В Тынде при пожаре погиб мужчина

Фото: pixabay.com

В среду, 19 февраля, в Тынде произошел пожар, в результате которого погиб человек. Возгорание случилось в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Московский Бульвар.

Огнеборцы прибыли через 6 минут после поступления сообщения о возгорании. В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На месте они обнаружили тело погибшего мужчины 1970 года рождения. По предварительной информации, причиной пожара послужила неосторожность при курении.

Как отмечают специалисты, неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Пренебрежение мерами безопасности крайне опасно. Курение в постели, особенно в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению.

Не менее опасны окурки, брошенные с верхних этажей. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения бывают самыми благоприятными, сообщает амурское управление МЧС.

В случае возникновения пожара необходимо звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.