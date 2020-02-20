В Благовещенске разыскивают двух пропавших мужчин

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске идут поиски двух мужчин. Один пропал 16 февраля 2020 года, второй – в мае 2019-го. Информация о розыске появилась в соцсетях, ее актуальность ИА «Амур.инфо» подтвердили по указанным номерам телефонов и в полиции.

Первый пропавший – Вячеслав Юрьевич Софьин 1968 года рождения. Ушел 16 февраля в 11:30 из дома по адресу: улица Зейская, 36. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет инстаграм-паблик kriminal.blg.

Приметы: рост 176-178 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет: черная спортивная шапка, светло-зеленая куртка, черные брюки, черные туфли. Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по телефону 8-914-396-12-99 (Марина).

Второй разыскиваемый – Дмитрий Юрьевич Коновалов 1980 года рождения. Известно, что он пропал в Благовещенске в мае 2019 года. Информацию о Дмитрии Коновалове просят сообщить по телефону: 8-914-581-97-20 (Евгений).

В МО МВД России «Благовещенский» агентству подтвердили, что в полицию поступали заявления по поводу пропажи обоих амурчан. Стражи порядка устанавливают их местонахождение.

Фото: instagram.com/kriminal.blg