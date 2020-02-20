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Эксперты дали прогноз на готовность России к эпидемии короновируса

Эксперты дали прогноз на готовность России к эпидемии короновируса
Фото: pixabay.com

Эксперты компании «ФинЭкспертиза» определили готовность России к эпидемической вспышке коронавируса. Прогнозируется экстремальная перегруженность инфекционных больниц.

В случае развития сценария, подобного ситуации в китайской провинции Хубэй с эпицентром в Ухане (один заболевший на тысячу населения), по определению специалистов, самая благоприятная ситуация с местами в инфекционных больницах и отделениях оказалась на Дальнем Востоке – в граничащих с Китаем регионах, в том числе Амурской области. Койками в стационаре удастся обеспечить от 43 % до 78 % инфицированных дальневосточников. В среднем на койку в инфекционном отделении сможет рассчитывать каждый второй больной.

В Москве на свободную койку сможет рассчитывать только 21 % заболевших — это каждый пятый зараженный, а в Московской области смогут без толкучки госпитализировать 31 % инфицированных — каждого четвертого. В Татарстане больничными койками без труда обеспечат 22 % инфицированных, в Республике Башкортостан и Краснодарском крае — 33 %.

В топ самых неподготовленных регионов по доступности стационарного лечения в инфекционных больницах вошли: Калужская область – 5 263 жителя (от общего количества населения) на одну койку, Ингушетия и Москва – 4 762 жителя, Татарстан – 4 545 жителей, Ленинградская область ­4 348 жителей и Брянская область – 3 704 жителя на одну койку.

«Ситуация, когда в среднем по стране на одну койку в инфекционных отделениях приходится 2 475 человек, в условиях эпидемической угрозы в соседнем государстве не может не настораживать. Однако это не единственный фактор риска: в России всего порядка 13 тысяч врачей санитарно-эпидемической группы», — цитирует «Лента.ру» Агвана Микаеляна, члена совета директоров «ФинЭкспертизы». По его мнению, в случае эпидемии коронавируса на одного врача будет приходиться около 550 инфицированных.

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#здоровье #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 минуты назад

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