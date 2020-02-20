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сегодня, 10:32 2

В Приамурье двух водителей, возивших в КНР сою, госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Приамурье двух водителей, возивших в КНР сою, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во вторник, 18 февраля, в Амурскую областную инфекционную больницу госпитализировали двух водителей из Пояркова. По информации Амур.инфо, мужчины возили в Китай сою.

По возвращении мужчины прошли обязательный санитарный контрольный осмотр, который показал, что у них повышена температура, также были выявлены признаки респираторной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На автомобиле скорой помощи их сразу госпитализировали в инфекционную больницу в Благовещенске.

«Состояние изолированных удовлетворительное. Они находятся под медицинским наблюдением. Ситуация штатная, все выполнено по нашему стандартному алгоритму. Мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска», – прокомментировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

У мужчин взяли анализы на коронавирус, которые отправили в Новосибирск.

Как сообщало Амур.инфо, в инфекционной больнице уже находился мужчина с подозрением на коронавирус, но он не подтвердился.

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#здоровье #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    14 минут назад

    Дальний Восток граничит с Китаем, при этом лаборатория в Новосибирске. Как это называется?! Как были отсталой территорией, так и остаёмся, лаборатории своей и той нет, ничего здесь до сих пор нет, а граница рукой подать.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    13 минут назад

    Если коронавирус можно определить только в Новосибирске, то для чего берут марки из зева? Что по ним можно определить?

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