В Приамурье двух водителей, возивших в КНР сою, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во вторник, 18 февраля, в Амурскую областную инфекционную больницу госпитализировали двух водителей из Пояркова. По информации Амур.инфо, мужчины возили в Китай сою.

По возвращении мужчины прошли обязательный санитарный контрольный осмотр, который показал, что у них повышена температура, также были выявлены признаки респираторной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На автомобиле скорой помощи их сразу госпитализировали в инфекционную больницу в Благовещенске.

«Состояние изолированных удовлетворительное. Они находятся под медицинским наблюдением. Ситуация штатная, все выполнено по нашему стандартному алгоритму. Мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска», – прокомментировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

У мужчин взяли анализы на коронавирус, которые отправили в Новосибирск.

Как сообщало Амур.инфо, в инфекционной больнице уже находился мужчина с подозрением на коронавирус, но он не подтвердился.