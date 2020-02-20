В реку Чигиринку в Благовещенске ссыпают строительный мусор

В Благовещенске русло реки Чигирнки будут готовить к весенне-летнему периоду. В ходе выездного совещания представителей управлений по делам ГО и ЧС, ЖКХ и администраций города и Благовещенского района на двух участках реки был обнаружен строительный мусор и железобетонный блок, из-за которых вода может выйти на улицу Воронкова.

«Ежегодно мы обследуем мелиоративный канал вдоль улицы Воронкова, так как весной, когда начнется таянье снега, он собирает в себя все воды микрорайона. Сегодня в ходе осмотра было установлено, что в районе автозаправочной станции канал частично засыпан строительным мусором, а недалеко от новостройки, которая не так давно появилась на перекрестке улиц Воронкова и Студенческой, был обнаружен железобетонный лоток. Все это может повлечь за собой выход вод на улицу Воронкова. Для недопущения этого необходимо провести работы по выявлению виновников и обязать их расчистить данную территорию, а также быть готовым к вскрытию лотковой конструкции», — рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Подъем вод в реке Чигиринке, как правило, начинается весной, в период половодья, а также в августе из-за обильных осадков. Для беспрепятственного прохождения вод в конце зимы здесь ежегодно снимается слой льда, а также периодически проводится увеличение русла реки, сообщает городская администрация.

«В ходе совещания был выявлен ряд проблемных вопросов. Все они будут рассмотрены на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра города. Наша задача — не допустить выхода воды на проезжую часть, пешеходные зоны и подтопления жилых домов», — подытожил заммэра Благовещенска Игорь Черный.